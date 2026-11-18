Aunque el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE) y está vinculo a proceso el profesor Edgar “N”, docente de la Escuela Secundaria Técnica número 3 de Tapachula, por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual en agravio de una alumna menor de edad, padres de familia de alumnos del plantel han hecho a través de cartelones y redes sociales la convocatoria a toda la comunidad escolar para reunirse el jueves 19 de noviembre a las 09:00 de la mañana en las instalaciones de la institución.

Dos visiones

El objetivo de la reunión es que los directivos de la Técnica Nº 03 expresen su postura de la situación que se vive al interior del centro escolar del nivel secundaria; una parte de la comunidad busca respuestas, mientras que otro sector señala acciones a favor del docente por su trayectoria curricular dentro de la escuela.

El suceso al que se refieren, señalan, habría ocurrido al interior de la institución localizada en la 11.ª avenida Norte y 25.ª calle Poniente. Según los reportes iniciales, servicios de emergencia arribó por el señalamiento de una estudiante que acusó al docente de presuntamente haberle levantado la falda y haberla besado; el maestro fue detenido y vinculado a proceso, con un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

El llamado a la reunión para el próximo jueves 19 de noviembre a las 9:00 de la mañana busca información clara y la postura de directivos ante lo que se vive al interior del plantel. La convocatoria hace hincapié en la necesidad de unirse como padres de familia para exigir algo que consideran fundamental como lo es la seguridad y el bienestar de sus hijos dentro de la institución, señala el comunicado difundido entre la comunidad escolar.

Asimismo, los tutores solicitan que se esclarezcan los hechos que se le atribuyen al profesor involucrado en la situación de acoso, y que se les brinde información clara, transparente y oportuna por parte de las autoridades educativas.

El documento concluye con un enérgico llamado a la acción: “No podemos permanecer indiferentes ante una situación que involucra la seguridad de nuestros hijos. ¡Unidos como padres de familia, exigimos respuestas, transparencia y seguridad para nuestros hijos!”.