Padres de familia acusan a directora por abuso de autoridad

Padres de familia del Jardín de Niñas y Niños “Tláloc” de la colonia Azteca, en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron a la directora Tania Guadalupe Cabrera por abuso de autoridad, situación que ha perjudicado la formación de los menores.

Por este motivo, los inconformes tomaron las instalaciones de la institución preescolar para evitar el ingreso de la directora, acusada por maltrato a los menores, a las intendentes, y constantes diferencias con los docentes, entre otras cosas.

“Nosotros exigimos la remoción de la directora y del intendente, ya que siempre está sucia la escuela. Le hemos pedido que atienda las necesidades de la institución, que pida ayuda a las autoridades, pero siempre nos dice que no tiene tiempo, que está ocupada”, expresaron.

Un padre de familia integrante del Comité de Padres de Familia expuso que no se les permite el ingreso a la escuela, únicamente en el caso de que requieran tratar un tema urgente o para hacerle llegar las peticiones de los padres de familia.

“No nos deja entrar, nos dice que dejemos de estar [ahí]; me ha amenazado de que no llegue a la escuela, si ella no está, ella impone, se cree dueña del kínder, y aparte nos acusa, que el comité no trabaja, aunque nunca nos toma en cuenta”, comentó.

Señalaron que una causa de este conflicto es que el comité ha velado por los intereses de la escuela, de los estudiantes y ha realizado un buen uso de los recursos, caso contrario del comité pasado, que entregaba sin reservas el dinero a la dirección.

Indicaron que Tania Cabrera ha tomado decisiones arbitrarias, sin atender las cosas que realmente son importantes dentro del kínder.

Carlos Domínguez, tesorero del Comité de Padres de familia, dio a conocer que la directora en cuestión tiene un acta en donde se especifica que tiene que haber un cambio de director.