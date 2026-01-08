Padres denuncian mal manejo de recursos de exdirector

Padres de familia de la Escuela Preparatoria Número 1 del Estado, turno matutino, denunciaron públicamente un presunto desvío de recursos millonarios durante la gestión del exdirector Carlos de Jesús Trujillo Quintero, quien, a pesar de las acusaciones, continúa laborando como servidor público en otro plantel educativo del estado.

Señalaron que desde inicios de la actual administración estatal han presentado minutas y denuncias formales ante las autoridades por una red de corrupción al interior de la institución.

Entre las acusaciones destaca la falta de rendición de cuentas sobre: recursos del programa Educando y cuotas voluntarias, con presupuestos recibidos que superan 1.2 millones de pesos.

Recaudación por cuotas escolares que ascendería a más de 1.2 millones de pesos adicionales.

Ingresos por casetas internas, estimados en 750 mil pesos anuales.

Fondos del programa Promé, por aproximadamente 140 mil pesos, que según los padres fueron utilizados para bienes que el director adjudicó a su nombre.

Una partida de 4.5 millones de pesos proveniente de una dependencia estatal, de la cual solo se construyeron cuatro baños en la entrada de la escuela, obra considerada “ínfima” para el monto ejercido.

“Durante más de cuatro años, el pseudo director administró estos recursos junto con una contadora, de manera opaca y sin transparentar su uso”, afirmaron.

Impunidad

A pesar de las denuncias, Carlos de Jesús Trujillo Quintero fue removido de la dirección de la Prepa 1, pero no fue separado del servicio público. “Lo recorrieron a otro plantel, sigue trabajando, incluso en la docencia. Parece que con cambiar de director se acabó la historia, pero nosotros seguimos exigiendo que se aclare el destino de esos recursos”, recalcaron los padres de familia.

Los denunciantes señalan que la actual directora del plantel tampoco ha dado respuesta a sus solicitudes de convocar a una asamblea de padres para ventilar el caso, lo que interpretan como una omisión que perpetúa la impunidad.