Padres exigen destitución de director del Cobach

Padres de familia del Plantel 05 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), con sede en Huehuetán, tomaron las instalaciones inconformes por la irresponsabilidad del director de ambos turnos Luis Alberto González Munguía, del que piden su destitución ya que lo acusan de constantes y prolongadas ausencias que han generado diversos problemas administrativos y de inseguridad.

Los padres de familia habían advertido que de no tener respuesta a la demanda de atención de parte del director del plantel, a quien señalan de haber sido impuesto en el cargo, tomarían medidas de protesta para que tanto la dirección general del Cobach como el Gobierno del Estado intervinieran en esta problemática.

Sin embargo, como respuesta a la demanda de diálogo González Munguía se limitó a emitir una carta dirigida a los padres de familia, tutores y estudiantes en la que señala que no habría suspensión de labores ante el rumor que circulaba.

En marzo del año pasado Luis González Munguía asumió el cargo, sin tener conocimiento alguno de la actividad que desarrollaría y sin dejar de pregonar el padrinazgo.

Protesta

La mañana de este martes, padres de familia colocaron mantas y pancartas en la entrada del plantel Huehuetán, entre otros se pudo leer los textos “Los padres de familia exigimos solución a nuestras demandas e intervención de autoridades competentes y atienda las problemáticas que existen al interior del plantel, exigimos la destitución del director Luis Alberto González Munguía”.

Además, piden la intervención de las autoridades de la institución, señalan también problemas de inseguridad, falta de trato justo a los alumnos, pero sobre todo corrupción y los señalamientos de manera insistentes de las constantes ausencias en ambos turnos, señalan que mantendrán la postura hasta que haya diálogo y respuesta a las demandas.