Padres exigen fin a corrupción en kínder

Hostigamiento, favoritismo y mal manejo de fondos es lo que denunciaron padres de familia del Jardín de Niños José Emilio Grajales Moguel del municipio de Villaflores, quienes exigen a la Secretaría de Educación investigar esta situación y actuar contra la exdirectora de ese plantel, a quien señalan directamente.

Los inconformes apuntan a la profesora Ana Luisa Ramírez Sánchez y a la Supervisora de Zona como responsables de estas irregularidades.

Según el testimonio de los padres, desde marzo de 2026 el personal docente y administrativo reportó maltratos por parte de la exdirectora.

Señalaron que el Departamento de Educación Preescolar, en lugar de abrir una investigación, la jefa del departamento aceptó la petición de Ana Luisa de ser removida “por motivos de salud”, lo que puede entenderse como una protección de las consecuencias.

Irregularidades

Los padres cuestionan que la exdirectora ingresaba a la escuela por las tardes y durante vacaciones, lo que califican como un intento de borrar evidencias de su mal manejo.

Además, el 17 de abril, Ana Luisa admitió en una reunión que el dinero escolar estaba en una cuenta personal a su nombre, lo que fue desmentido por la tesorera.

Pese a acuerdos para una entrega formal de bienes y cortes de caja el 20 de abril, el Comité de Padres fue plantado por la Supervisora y la exdirectora. El 27 de abril, ambas ingresaron a la escuela interrumpiendo una reunión de docentes para intentar una entrega improvisada.

La maestra Karla Estefanía Cruz Parra, quien fungía cómo directora encargada desde el 13 de abril, renunció al cargo el 28 de abril debido a las irregularidades y falta de transparencia.

Los padres exigen una auditoría inmediata a los fondos manejados por Ana Luisa Ramírez, la designación de un directivo con perfil ético, sanciones por abuso de autoridad y respeto para los docentes que alzan la voz.