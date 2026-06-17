Padres, otra historia del cuidado hospitalario

A diario, decenas de padres cuidan a sus hijos en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Lo hacen en su mayoría como relevo de las madres, pero en algunos casos son cuidadores solitarios. En ocasión de reconocer su labor, un grupo de ciudadanos voluntarios organizó un evento para llevarles alegría, alimentos y un mensaje de esperanza.

Las actividades se realizaron desde el patio de urgencias del centro médico que, según la subdirectora de Atención al Usuario, Jemina Ramos Salas, tiene unos 80 pacientes internados, entre los de Estancia Hospitalaria Formal y los de Hospital de Día, una figura donde los infantes salen a sus casas por las tardes.

La funcionaria dijo que este tipo de eventos evidencian el compromiso del HEP con la comunidad y reconocen al padre que en muchas ocasiones hace doble papel, pues además de ser soporte moral y emocional, es sostén económico.

Explicó que desde el Voluntariado del hospital aplauden estas acciones auspiciadas por la sociedad civil, que tienen todo el respaldo del hospital, que busca mediante trabajo social y otras áreas ofrecer mecanismos de asistencia a los cuidadores y familiares de los pacientes, garantizando además institucionalmente la atención integral.

Reconoció el importante trabajo que los ciudadanos realizan desde la labor social, pues así como el Hospital de Especialidades Pediátricas del IMSS Bienestar garantiza los servicios médicos, el acompañamiento externo es importante.

A su vez, el comediante Chipotín, organizador de las actividades, agradeció a los empresarios que de manera altruista donan comida, dulces, bebidas, show de payasos y en general, todo tipo de ayuda que pueda ser útil para los cuidadores de enfermos.

Por último, invitaron a quienes deben participar en este tipo de labores altruistas, que pueden ser personales, familias o instituciones, a entregar de forma directa la ayuda que coordina la Asociación Chipotín y sus Amigos, que se puede encontrar en las redes sociales.