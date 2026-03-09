Padres y maestros realizan taller de ajustes escolares

En un ejercicio ciudadano e independiente, madres y docentes de personas con trastorno del espectro autista (TEA) se reunieron para compartir un taller de ajustes razonables a los contenidos escolares.

Este trabajo fue organizado de manera independiente, sin dependencia de asociaciones o institucionales, solamente personas en búsqueda de comunidades más empáticas y herramientas para atender a sus familiares o alumnos.

El intercambio de experiencias permitió fortalecer un trabajo colectivo para que personas TEA puedan acceder a tareas en casa o la escuela, adecuadas a sus necesidades.

Apoyo comunitario

El taller fue facilitado por la psicóloga y madre de un infante, Amairany Morgan, además del acompañamiento de Priscila Ruiz, también padre de un miembro de la comunidad.

“Somos gente queriendo ayudar y recibir ayuda. Buscando más gente que se quiera sumar y fortalecerse mediante el intercambio de experiencias”, dijo Priscila Ruiz.

En tanto que Amairany Morgan recordó que estas actividades son gratuitas y se realizan de manera comunitaria.