Pagan a 55 pesos kilo de café robusta

En Unión Juárez se encuentra establecido el Centro de Acopio del Componente de Transformación para el Bienestar, con el que el gobierno federal ofrece una alternativa a los productores de café para vender su producto a un precio justo. La opción que ofrece para el café robusta es de 55 pesos por kilogramo, muy por arriba del que pagan algunas empresas.

De acuerdo con la información proporcionada, esta oportunidad está dirigida a derechohabientes del componente de Transformación para el Bienestar que cumplan con las reglas establecidas. El objetivo es contribuir al fortalecimiento de la soberanía alimentaria del país y garantizar el derecho constitucional a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de la población que habita en localidades con situación de carencia por acceso a la alimentación.

Productos agropecuarios

Asimismo, se adquieren productos agropecuarios a pequeñas personas productoras que habitan en localidades con rezago social, a fin de promover la producción de alimentos básicos e impulsar el desarrollo del campo mexicano. También se realiza la transformación de productos agropecuarios en alimentos de calidad, con alto valor nutricional, saludables y sustentables, en beneficio de los consumidores, además de fomentar y crear canales de comercialización para pequeños productores de alimentos de la canasta básica.

Programa

En el centro de acopio se compra café robusta cerezo seco a 55 pesos el kilogramo. Este debe ser café limpio, con humedad del 12 por ciento, no agrio ni fermentado, y con un tope máximo de 750 kilogramos por productor. El programa está abierto a todos los cafetaleros que deseen acudir al lugar ubicado en la entrada a Nueva Esperanza, municipio de Unión Juárez, entre La Trinidad y el ejido Santo Domingo.

Para participar se requiere registrarse en el centro de acopio con los documentos necesarios para tramitar la Tarjeta del Bienestar. Una vez cumplido este requisito, se coordina con el encargado la fecha de entrega del producto y, posteriormente, en un plazo no mayor de 72 horas se realiza el pago mediante transferencia a la tarjeta.