Pagar a interinos, ofrece titular de SE

El secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano Ayala, anunció el inicio del ciclo de educación tecnológica para Chiapas, con una inversión federal que podría alcanzar los 140 millones pesos (mdp) en compra de equipo tecnológico para las escuelas la entidad.

Resuelven problemáticas

Dijo que para atender las necesidades en materia de Educación se están haciendo escuelas, regularizando predios, creando claves escolares, pero también es necesario ver hacia el sector tecnológico.

Se busca crear un laboratorio de generación tecnológica para tener interacción con plataformas digitales e internet, además de contenidos multimedia, pizarrones digitales y antenas de interconexión, entre otros.

Recursos necesarios

Estas acciones se ejecutarán con un proyecto modelo y con capital federal, pues se formalizó la petición de 140 mdp ante el Gobierno Federal, además de unos 30 mdp estatales para esta propuesta educativa que busca conectar a Chiapas con el mundo.

Estas herramientas, dijo Mandujano Ayala, deberían estar dispuestas para los profesores como un recurso pedagógico para toda la entidad.

Pago a interinos

Por otro lado y luego de que un grupo de maestros interinos de Chiapas señalaron un adeudo de salarios por el trabajo realizado durante 2024 y 2025, el secretario de educación Roger Mandujano confirmó que en breve se realizarán los pagos.

El encargado de la política educativa estatal expresó que se están terminando las gestiones pertinentes, incluso con un proyecto vinculado a las tecnologías para tener acceso a los recursos adecuados.

Con estos pagos estará garantizado el cierre y reinicio de círculo escolar, por lo que pidió confianza al trabajo institucional.