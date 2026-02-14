Pagarán tres bimestres de beca Rita Cetina

Se prevé que pronto las autoridades federales inicien la dispersión de tarjetas de la beca Rita Cetina Gutiérrez y se depositarán tres bimestres correspondientes a los meses de septiembre de 2025 a febrero de 2026.

Sobre el tema Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, informó que se están afinando los detalles para establecer el calendario de pagos.

En el caso de los estudiantes de secundaria que reciben el apoyo de la beca Rita Cetina Gutiérrez, el dinero bimestral que se otorga es de mil 900 pesos por familia y si hay un segundo alumno en ese nivel, se dan 700 pesos adicionales.

Más beneficios

En el caso de quienes están bajo la modalidad de becarios de continuidad del programa Rita Cetina Gutiérrez, el pago se hará al bimestre en curso.

Para la comunidad estudiantil que es beneficiaria del apoyo “Benito Juárez” (Media Superior) o “Jóvenes Construyendo el Futuro” (Educación Superior), se encuentran en una etapa de reinscripción y está en proceso la información. En estos casos será después cuando se dé a conocer más datos de los pagos.

Otros temas

El gobierno federal también brindará un apoyo único anual a las familias con dos mil 500 pesos, a fin de que cuenten con recursos para la compra de útiles escolares y uniformes. Aplicará en el nivel primaria.

El proceso de registro será del 2 al 19 de marzo. En la página de la beca se pueden conocer más detalles del tema.

El tutor, la madre o el padre deben de llevar CURP, número de celular, correo electrónico, comprobante de domicilio e identificación oficial. En el caso del estudiante, se debe tener la clave del Centro de Trabajo y la CURP.