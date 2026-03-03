Pago de refrendo de panteón será anual

Durante las últimas semanas, vecinos del barrio de Fátima señalaron el cambio en el pago del refrendo del panteón municipal de San Cristóbal, el cual se hacía cada cinco años. Sin embargo, al asistir les indicaron que ahora se hará de forma anual, un cambio que, según explica el administrador, es una forma de invitar a la ciudadanía para que esté más atenta a los espacios.

En entrevista, Javier Alejandro, administrador del panteón y velatorio municipal, indicó que el cambio se dio a partir de que entró la nueva ley de ingresos municipal el 31 de diciembre de 2025 y que posteriormente, se modificó el sistema en febrero de este año. “En ese sentido, se hizo la división del último pago, dividido en los cinco años anteriores” agregó.

Aumento

El pago tuvo un aumento de 19 pesos y aclaró que no se pueden adelantar pagos. El administrador aceptó que el cambio ha sido una sorpresa para la ciudadanía y que por lo mismo, pronto sacarán un comunicado oficial desde el ayuntamiento.

La razón del cambio, explicó, es para optimizar los cobros, además de representar una invitación a la ciudadanía de que esté más atenta a los espacios. “Sucede que hacen su pago y como son cada cinco años, pues ya no se aparecen y muchas veces dejan en el olvido las tumbas”.

Sin profundizar, Javier Alejandro informó que han encontrado algunos “temas” de administraciones pasadas, en específico 2019, 2020 y 2021, años en lo que el panteón trabajó a puertas cerradas a causa del Covid.

Decesos

El administrador señaló que han notado un 5 % de aumento en decesos, indicando que por poco se logra una cifra de tres fallecimientos diarios. Actualmente se ronda en los 2.8 al día.

Del mismo modo, dijo que la administración ha iniciado con un censo de las 28 mil tumbas que alberga el actual panteón de San Cristóbal. Para las capillas en las que observan más deterioro, se procede a hacer una invitación a los encargados para que se pongan en regularidad con sus espacios.