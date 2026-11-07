Pagos digitales, desafío por baja conectividad

Actualmente en México existe una nueva legislación que está marcada por la llamada economía digital, sin embargo, ese método de pago en Chiapas representa un reto importante para los negocios por la falta de conectividad y también baja bancarización, apuntó Martha Lilia de la Cruz Chamé, presidenta del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos.

Adaptación

Se informó que esta transición se hará de manera gradual, sin embargo, las micros y pequeñas empresas deben adaptarse a las nuevas formas de cobro.

El reto en Chiapas, resaltó la especialista, también se expande a otro factor: muchas comunidades no tienen cerca una sucursal bancaria.

“La obligatoriedad de los pagos electrónicos no será general e inmediata, sino que dependerá de las actividades económicas que determine la autoridad hacendaria”, remarcó la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos.

Se prevé que esta economía digital comience a aplicarse en algunos rubros como las gasolineras y el pago de peajes, a partir del 1 de enero de 2027.

En el caso de otros comercios, como cafeterías, restaurantes o papelerías, tienen que evaluar algunas opciones relacionadas con transferencias, terminales bancarias u otras herramientas.

Cumplirán temas fiscales

En el caso de Chiapas, y de cualquier otra parte del país, detalló, el hecho de que una empresa reciba dinero en efectivo no los exime de cumplir con los temas fiscales.

“Los negocios chiapanecos deben prepararse para los cambios, pero también debemos reconocer las condiciones reales en las que operan nuestras empresas y comercios”, remarcó la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos.