Pakales han trabajado bien por la seguridad

Aunque se generó polémica por la información difundida sobre la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) que estaba en la nómina de un grupo delictivo, el vicepresidente en Chiapas de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Sergio Antonio Rayo Cruz, dijo que la FRIP ha trabajado con resultados en seguridad, pero se debe investigar a fondo a quienes han incurrido en irregularidades.

Entrevistado sobre el tema, comentó que en la entidad la seguridad ha cambiado para bien y eso ha sido favorable para la población.

Es decir, con la llegada de la presente administración las cosas han mejorado, pero es importante que la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) lleve a cabo una investigación sobre las acusaciones.

“Los Pakales, en su conjunto, han hecho un trabajo bien con seguridad en las carreteras. Puede haber alguien que no está haciendo su trabajo como realmente lo ha solicitado el gobernador”, remarcó Rayo Cruz.

El líder del gremio comentó que desde la Conatram dan la confianza al trabajo hecho por parte de la SSP y a los Pakales; sin embargo, es importante que se revise hasta las entrañas para encontrar quién está fallando la imagen del pueblo.