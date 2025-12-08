¡Palabra Cumplida! ERA rinde Informe

Con un mensaje claro, preciso y humano, Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado de Chiapas, rindió cuentas durante su primer informe de actividades.

Protocolo

Los sabios de Tenejapa, abrieron el acto solemne con la ceremonia espiritual en tseltal en el Polifórum Mesoamericano, demostrando el respeto y la importancia que la Nueva ERA otorga a los pueblos originarios, continuando con el coro “Alfa y Omega”, del municipio de Chenalhó.

Acuerpado por el pueblo, los poderes y la federación, así como alfabetizadores, combatientes de incendios, elementos de la Guardia Estatal, de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), personal de salud, estudiantes, representantes de las comunidades de Chiapas, el artista Julión Álvarez y habitantes de los diferentes municipios, se congregaron para escuchar al mandatario estatal.

En el informe estuvieron gobernadores de diferentes estados: Salomón Jara Cruz, de Oaxaca; Javier May, de Tabasco; y Rocío Nahle, de Veracruz.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo de la Federación en representación de la presienta de la República Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza y Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Poder Judicial el Estado también acuerparon al mandatario.

Respaldo

El mayor Alejandro Vargas, comandante de la VII Región Militar y representante de las fuerzas castrenses, mostró su respaldo a la administración estatal.

“Amamos tanto a Chiapas que hasta el miedo se nos olvidó por nuestra causa”, expresó el gobernador del estado.

Bajo esta consigna, aseguró que con “la paz restaurada”, el estado puede retomar su esencia ancestral y construir un horizonte “no solo material, sino de equilibrio con la tierra, fraternidad comunitaria y justicia histórica”.

Lo mejor viene para los chiapanecos

El mandatario anunció que durante 2026 se trabajará en una “prosperidad compartida” y se saldará la deuda llevando agua, educación, mejora de vivienda, salud, alimentación y habilitación de caminos a diferentes municipios.

Entre las acciones inmediatas destacó becas mensuales para deportistas de alto rendimiento a partir del 1° de febrero y becas a jóvenes universitarios de instituciones públicas.

También dijo buscará combatir la violencia contra las mujeres, incorporará a la seguridad social a trabajadores del volante, artesanas, marimbistas y mariachis en los próximos días”.

Se dará continuidad de la autopista San Cristóbal-Palenque, “ya con avance en los primeros dos kilómetros”.

Desarrollo

Iniciará un nuevo tramo carretero en la vía Amatenango-Teopisca-San Cristóbal el 5 de enero y se llevará a cabo la rehabilitación de más de dos mil kilómetros de carreteras estatales a partir del 15 de enero.

El gobernador anunció la digitalización del Registro Público de la Propiedad en 2025, la creación de la Secretaría de Pesca, con dragados y desazolve a partir del 2 de febrero, inversión de 100 millones de pesos (mdp) en el sector agropecuario, potenciados con créditos por mil 700 mdp a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Impulso a la producción y comercialización del café, fijación de precio del cacahuate y combate al gusano barrenador (GBG).

Turismo y conectividad

El gobernador afirmó que a partir de marzo Chiapas se consolidará como “destino turístico internacional” y destacó el papel de la aerolínea Aerobalam para conectar el sur y sureste del país, con vuelos próximos a Oaxaca y otros puntos.

Un gobernador que obedece al pueblo

Eduardo Ramírez hizo un reconocimiento al gabinete, pero también un enérgico llamado a la “honestidad, vocación de servicio y lealtad”, los convocó a funcionarios a ser “estoicos”: “No obsesionados con el resultado inmediato, sino concentrados en el proceso”.

Reiteró que su gobierno se rige por el principio de “gobernar obedeciendo” y recordó figuras históricas como Belisario Domínguez, Fray Matías de Córdoba y la “liberadora” Josefina García.

“Chiapas ha despertado y despierta para cumplir con su destino: ser el gigante del sol que está llamado a ser. Nunca más se va a volver a inclinar”.

“Agradezco a los chiapanecos y prometo seguir llegando hasta el último rincón de Chiapas” expresó al cerrar su informe que rindió frente a una gran cantidad de chiapanecos.