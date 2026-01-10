Palenque apuesta para multiplicar el hospedaje

La titular de la Secretaría de Turismo en Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, dijo que Palenque está llamado a convertirse en la ciudad de hospedaje más importante del Sureste, por lo que buscan garantizar que los visitantes incrementen su estancia en la ciudad.

El reto es ofrecer infraestructura turística, hoteles, servicios y calidad para pasar de una noche a tres días, una semana y la meta final es tres semanas.

Conectividad aérea

Recordó que una expectativa es que Chiapas sea destino para los países que visiten México en el mundial, para ello, se están trabajando rutas de conectividad aérea.

Por ese motivo, el trabajo se ha convertido en interdisciplinario, involucrando al municipio, la coordinación con autoridades federales y la coordinación del Gobierno del Estado.

Dijo que se harán mejoras al municipio en su infraestructura, se atraerán inversiones para tener más hoteles y servicios.

Además se procurarán mejores carreteras y vías de comunicación directa e indirectamente para atender la eventual presencia de turistas.

Contexto

Palenque es uno de los sitios arqueológicos más visitados de Chiapas, registrando cifras altas con más de 229 mil visitantes entre enero y agosto de 2025, siendo el destino más concurrido de la entidad en ese periodo.

Destaca una fuerte afluencia de turistas que llegan atraídos por su riqueza cultural y naturaleza, a pesar de que las cifras exactas varían por temporada y año, como lo muestran informes de la Secretaría de Turismo de Chiapas.