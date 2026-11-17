El patrimonio arqueológico de Chiapas continúa siendo uno de los principales atractivos culturales y turísticos del estado. Entre enero y octubre de 2026, las zonas arqueológicas y museos registraron un total de 459 mil 494 visitas, de las cuales más de la mitad se concentraron en la zona arqueológica de Palenque con 251 mil 273 visitantes, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Palenque, que cuenta con el museo de sitio Alberto Ruz L’huillier, acumuló esta cantidad durante los primeros diez meses del año, lo que representa aproximadamente el 54.7 por ciento del total de visitas registradas en los espacios culturales contabilizados.

Gustos

La preferencia por este sitio arqueológico también se refleja en la distribución general de visitantes: dichas zonas concentraron 405 mil 427 registros, equivalentes al 88.2 por ciento, mientras que los museos recibieron 54 mil 67 visitas, es decir, el 11.8 por ciento restante.

Después de Palenque, los espacios arqueológicos con mayor afluencia fueron Toniná y Lagartero, aunque con cifras considerablemente menores, con una concentración del interés turístico en los principales vestigios de la antigua civilización maya.

Recintos

En cuanto a los museos, el de los Altos de Chiapas, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, se mantuvo entre los más visitados durante el periodo, seguido del Museo Regional de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.

Por nacionalidad, los registros acumulados muestran una mayor presencia de visitantes mexicanos, con aproximadamente 379 mil 842 recorridos frente a 79 mil 652 de extranjeros.