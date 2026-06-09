Palenque impulsa su competitividad turística

Con el objetivo de fortalecer la calidad en los servicios turísticos y brindar mayor confianza a las y los visitantes, la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur) realizó la entrega de certificaciones de calidad turística, constancias del Registro Nacional de Turismo (RNT) y acreditaciones a guías de turistas en el municipio de Palenque.

En el marco de este evento, el subsecretario de Desarrollo Turístico, Gerardo Ortiz de Montellano Velasco, entregó los Distintivos H a los hoteles Tulijá y Villa Mercedes Palenque, reconocimientos que avalan el cumplimiento de altos estándares de higiene y seguridad en el manejo de alimentos y bebidas. Asimismo, el Hotel Ciudad Real Palenque recibió tres distintivos Punto Limpio, sello que acredita la aplicación de buenas prácticas sanitarias para la protección de visitantes y colaboradores.

De igual manera, se otorgaron constancias del RNT y acreditaciones oficiales a guías de turistas, herramientas que fortalecen la formalidad y profesionalización del sector turístico en la región.

Durante su participación, en representación del secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, el subsecretario destacó que estas acciones contribuyen a consolidar a Palenque como un destino competitivo, al elevar la calidad de los servicios y fortalecer la confianza de quienes visitan este importante Pueblo Mágico.