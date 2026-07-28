Palma africana invade la zona de manglares

La “invasión” de palma africana en la Reserva de la Biósfera La Encrucijada está generando la fragmentación del ecosistema de manglar, afectando con ello su estructura y funcionamiento ecológico, reconoció la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Ante ello, dijo que se impulsa el proyecto MangRes por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para eliminar las plantas de esa especie que se encuentran entre los manglares.

Y es que la importancia de La Encrucijada radica en sus manglares, considerados como unos de los más altos de América, refugio de especies de aves, reptiles, peces y fauna asociada a los humedales.

Con una extensión superior a las 144 mil hectáreas que abarcan los municipios de Acapetahua, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Pijijiapan y Villa Comaltitlán, en toda la zona se cultiva palma africana, que ya ha cubierto la considerada como “zona núcleo”.

Acciones de restauración

Por ello, la semilla se dispersa dentro del ecosistema de manglar y, al tratarse de una especie invasora, los daños son severos.

De acuerdo con la Conanp, en toda esa zona también se realizan acciones de restauración mediante el “transplante de manglar”, la apertura de canales para recuperar el flujo natural del agua y el monitoreo permanente de áreas, con la finalidad de verificar los daños que pudieran presentarse.