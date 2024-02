En los últimos años, en algunas regiones del estado se adoptó el cultivo de la palma de aceite, derivado del estímulo por parte de programas gubernamentales, representando un cambio radical en los suelos con un impacto negativo en la diversidad de cada zona.

Especialista

Al respecto, Miguel Ángel Pérez Farrera, investigador del Laboratorio de Ecología Evolutiva de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), dijo que se ha documentado que la palma de aceite en otros países ha acabado con la diversidad biológica a nivel local y regional, por ejemplo, en Filipinas e Indonesia, donde han comenzado a tener problemas ambientales fuertes.

“Se ha registrado la transformación del hábitat de algunos primates en Indonesia por el cultivo de palma de aceite, además de que provoca una alta absorción de nutrientes y de humedad, modifica radicalmente las condiciones del suelo, hay una reducción en todos los niveles de la diversidad”, señaló.

Detalló que, si se introduce de forma completa en las parcelas de una región, sin hacer estudios y tomar las medidas necesarias, a largo plazo reduce la diversidad entomofáunica, o sea, de insectos, de mamíferos, porque se cambia el hábitat natural, debido a que se convierte en monocultivo.

Eleva la temperatura

También eleva la temperatura, hay cambios de humedad, de precipitación, porque también hay un efecto climático a nivel regional. “Todo esto por no hacer una transición de forma correcta, hacen un cambio radical, pensando en la economía y no en los suelos y el ambiente, porque no es sostenible”.

Afectaciones

Diversas investigaciones responsabilizan a la expansión de la palma aceitera de propiciar deforestación, pérdida de biodiversidad, degradación de turberas, altas emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación hídrica.

Un estudio realizado en la cuenca del Usumacinta, en la frontera entre México y Guatemala, presentado por El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), en cultivos de palma de aceite situados a 500 y 3000 metros de distancia de cuerpos de agua, identificó que esta proximidad podría tener efectos negativos para las especies acuáticas y alteraciones en los ciclos bioquímicos del agua a causa del uso de agroquímicos.