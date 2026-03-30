Palmas, tradición que llena las calles de la ciudad

Con el crujir de las hojas secas y el ir y venir de creyentes, la capital chiapaneca se llenó de tradición y devoción este Domingo de Ramos, fecha que marca el inicio de la Semana Santa y que tiene como elemento central los emblemáticos ramos de palma.

Artesanos, fieles y autoridades eclesiásticas se congregaron para disfrutar de la celebración, donde las palmas simbolizan la fe, la esperanza y la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén.

Cada año, artesanos provenientes de distintos municipios de Chiapas llegan a la ciudad para ofrecer estas piezas elaboradas a mano, que no solo representan un símbolo religioso, sino también una herencia cultural transmitida de generación en generación.

Significado

Las palmas tienen su origen en el relato bíblico de la entrada de Jesucristo a Jerusalén, cuando la multitud lo recibió con ramas en señal de honor y reconocimiento.

Este acontecimiento es recordado durante el Domingo de Ramos, donde los fieles portan y bendicen sus ramos como signo de fe.

En la tradición católica, las palmas benditas simbolizan victoria, paz y vida eterna.

También representan la renovación espiritual que acompaña los 40 días de la Cuaresma y preparan a los creyentes para los días más solemnes de la Semana Santa.

Además, muchas familias conservan las palmas durante todo el año en sus hogares, como símbolo de protección, y posteriormente son quemadas para obtener la ceniza utilizada en el Miércoles de Ceniza del siguiente año.

Artesanos: guardianes de una tradición

En las afueras de iglesias y mercados, los vendedores de palma se convierten en protagonistas silenciosos de esta celebración.

Con destreza, transforman las hojas en cruces, flores y figuras religiosas que reflejan no solo habilidad, sino también historia y resistencia cultural.

Para muchos de ellos, esta actividad representa una fuente importante de ingresos, pero también un acto de fe.

Cada ramo entretejido lleva consigo el legado de sus antepasados y el compromiso de mantener viva una tradición centenaria.

Una celebración numerosa

La conmemoración reunió a cientos de fieles en una procesión encabezada por el arzobispo de la arquidiócesis de Tuxtla, José Francisco González González, quien guió el recorrido desde la explanada de la Presidencia Municipal hasta la catedral de San Marcos.

Durante la caminata, los asistentes portaron palmas en una expresión colectiva de fe que rememora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, dando inicio formal a las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa.

Mensaje

En su mensaje, el arzobispo exhortó a la población a vivir esta temporada con un espíritu de reflexión, paz y unidad, destacando la necesidad de fortalecer los valores en un contexto social que demanda reconciliación.

Las actividades religiosas continuarán en los distintos templos de la ciudad durante los próximos días, en una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano.