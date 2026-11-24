Chiapas, a lo largo de este año, es el único estado del país que presenta contagios autóctonos de paludismo, una enfermedad que es causada por un parásito y que en los casos más graves puede provocar la muerte.

Con base en la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, actualizado a la semana 45 de 2026, son 190 el número de casos reportados en la entidad.

También se puede observar que para el año 2025, Chiapas se ubicó dentro de los dos estados que reportaron contagios autóctonos de este parásito al tener 157 y el otro se presentó en Oaxaca con uno.

Dentro de las generalidades, la Dirección detalla que el paludismo (también llamado malaria) es un padecimiento causado por un parásito; se contagia a través de la picadura de un mosco infectado, con agujas contaminadas o por transfusiones sanguíneas.

Grupos afectados

Se informó que entre cinco y nueve años, además de 10 a 14 y de 15 a 19 años, fueron los grupos más afectados por el parásito. Por sexo, los hombres encabezan el mayor número de diagnósticos con un ligero 52.6 %, respecto del 47.4 % en mujeres.

Sobre la ocupación, los dos conjuntos más afectados de paludismo se ubicaron entre estudiantes y el hogar, abarcando entre ambos el 72 %. Otras ocupaciones se vincularon con personal de actividades agrícolas, obreros, empleados, entre otros.

“Se debe establecer comunicación continua con los diferentes componentes involucrados en la atención de los casos de paludismo (vigilancia epidemiológica, vigilancia por laboratorio, atención médica, promoción a la salud y programa de prevención y control) para realizar un abordaje integral de los casos”, es parte de la recomendación que hace la autoridad.