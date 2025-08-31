PAN Chiapas interpone amparo contra “Ley Espía”

El Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas presentó un amparo contra la llamada “Ley Espía”, una reforma que, según la dirigencia, pone en riesgo la privacidad de millones de mexicanos al permitir el acceso a datos personales sin necesidad de orden judicial, asegurando que no se trata de una aposición al uso de tecnología en tareas de seguridad, sin embargo debe existir un marco legal que respete los derechos humanos.

La presidenta del Comité Directivo Estatal, Katy Caravantes, acudió al Palacio de Justicia Federal, acompañada de Maldonado Juárez, secretario general; Roberto Burguete Niño, secretario técnico; María Nela Ramos Rincón, secretaria de Promoción Política de la Mujer; Ruperto Hernández Pereyra, representante ante el IEPC; y Primitivo Esquinca Ríos, tesorero estatal.

Declaración

En su declaración, señaló que la normativa autoriza a las autoridades a intervenir en información sensible, como llamadas, mensajes, geolocalización e incluso datos biométricos, sin el consentimiento de las personas afectadas.

“El Estado tiene límites, y esos límites los marca la Constitución. Ningún gobierno puede estar por encima de la libertad de las personas”, subrayó.

La impugnación forma parte de una estrategia nacional impulsada por el PAN, encabezado a nivel federal por Jorge Romero y busca frenar lo que consideran un retroceso democrático.

Cuestionan artículos

El recurso cuestiona más de 30 artículos de diversas leyes, entre ellas la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la de la Guardia Nacional y la Ley General de Población.

La dirigencia panista chiapaneca aseguró que no se opone al uso de tecnología en tareas de seguridad, pero recalcó que debe existir un marco legal que respete los derechos humanos.

En ese sentido, anunciaron que el Comité Directivo Estatal del PAN brindará asesoría gratuita a ciudadanos interesados en interponer amparos individuales contra la medida.

“Defender la libertad y la democracia no es negociable”, concluyó.