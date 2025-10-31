PAN se renueva; mantendrá su logo y colores

La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Katalina Caravantes Almaraz, informó que dicho instituto ha entrado a una fase de renovación que consistirá en salir a las calles, para escuchar las problemáticas y necesidades que enfrenta el pueblo.

Sin embargo, este cambio mantendrá la esencia del partido en su logotipo y colores; los cambios se verán reflejado en mayor apertura hacia la ciudadanía.

Dijo que el PAN llevó a cabo un proceso de digitalización y con un solo clic las familias podrán conocer más sobre la militancia a través de una aplicación, sobre temas de participación y otros elementos.

Dijo que desde el partido impulsarán acciones que permitan proteger la patria, las instituciones, además de evitar la corrupción y hacerle frente a los abusos del poder.

“Lo que vamos a hacer ahora es salir a la calle con mas intensidad, estar cercano a la ciudadanía, escucharlos como lo hemos venido haciendo”, enfatizó.

Con el relanzamiento, detalló, el PAN en todo el país tiene que estar en las casas de las personas. En los recientes recorridos que se hicieron, dijo, les fue bien con la población.

Con otros partidos

Respecto de aliarse con otros institutos políticos, la presidenta del PAN comentó que no están ajenos a las alianzas, pero se definirá más adelante.

No obstante, dijo que ahora el mensaje nacional es reforzar los cimientos del partido antes de pensar en unirse a más institutos políticos, sin que eso signifique estar cerrados a esa posibilidad.

Finalmente, comentó que este relanzamiento se da en un buen momento, previo a lo vendrá para futuros procesos electorales y se afirmó que el PAN es un partido de propuestas no de ocurrencias.