PAN Tuxtla va solo en elecciones 2027

En el marco de la llamada renovación institucional, este fin de semana se llevó a cabo la instalación oficial del nuevo Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tuxtla Gutiérrez, correspondiente al periodo 2025–2028, tras la ratificación emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.
El presidente del Comité, Ulises Morales García, reafirmó el compromiso de esta nueva dirigencia con la ciudad, destacando que el objetivo es ganar en la capital para las elecciones del 2027.
Mensaje
En su mensaje apostó por los buenos resultados de los gobiernos panistas en la capital, así como por el trabajo de las administraciones federales que han contribuido a transformar Chiapas, como base para recuperar la confianza de las y los capitalinos.
Dijo que para construir el PAN que Tuxtla se merece, con el relanzamiento nacional del partido, mantendrán su compromiso con sus principios y con la ciudadanía.
Ejes fundamentales
La nueva etapa contempla tres ejes fundamentales: competir sin alianzas electorales; abrir el partido a candidaturas ciudadanas y facilitar la afiliación mediante una aplicación digital accesible para todos.
Con esta nueva estructura, el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional Tuxtla se declara listo para enfrentar los retos del próximo proceso electoral, con unidad, cercanía y visión de futuro, con un PAN más cercano, más humano y más fuerte.PLANILLASecretaría General
Edith Villagómez Malagón
Secretaría General Adjunta
Cielo Ivonne Palomeque González
Tesorero
Román Gutiérrez Jiménez
Secretaría de Fortalecimiento Interno
Ana Laura Cundapí Morales
Secretaría Electoral
Cinthya Grisel Borrallas González
Secretaría de Vinculación con la Sociedad
Carlos Martín Coutiño Rodríguez
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Ruperto Hernández Pereyra
Dirección de Afiliación
Guadalupe Gómez Barrientos
Secretaría Municipal de Acción Juvenil
Silvana Pamela Dávila Hernández
Secretaría de Promoción Política de la Mujer
Sofía Becerra Ruiz
Secretaría de Cultura y Deporte
Guillermo Zárate López
Secretaría de Comunicación y Acción Digital
José Francisco Álvarez Ventura
Integrantes del Comité
Irma Berenice Maldonado Juárez
Rosalino Maldonado Pérez