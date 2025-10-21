PAN Tuxtla va solo en elecciones 2027

En el marco de la llamada renovación institucional, este fin de semana se llevó a cabo la instalación oficial del nuevo Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tuxtla Gutiérrez, correspondiente al periodo 2025–2028, tras la ratificación emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

El presidente del Comité, Ulises Morales García, reafirmó el compromiso de esta nueva dirigencia con la ciudad, destacando que el objetivo es ganar en la capital para las elecciones del 2027.

Mensaje

En su mensaje apostó por los buenos resultados de los gobiernos panistas en la capital, así como por el trabajo de las administraciones federales que han contribuido a transformar Chiapas, como base para recuperar la confianza de las y los capitalinos.

Dijo que para construir el PAN que Tuxtla se merece, con el relanzamiento nacional del partido, mantendrán su compromiso con sus principios y con la ciudadanía.

Ejes fundamentales

La nueva etapa contempla tres ejes fundamentales: competir sin alianzas electorales; abrir el partido a candidaturas ciudadanas y facilitar la afiliación mediante una aplicación digital accesible para todos.

Con esta nueva estructura, el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional Tuxtla se declara listo para enfrentar los retos del próximo proceso electoral, con unidad, cercanía y visión de futuro, con un PAN más cercano, más humano y más fuerte.PLANILLASecretaría General

Edith Villagómez Malagón

Secretaría General Adjunta

Cielo Ivonne Palomeque González

Tesorero

Román Gutiérrez Jiménez

Secretaría de Fortalecimiento Interno

Ana Laura Cundapí Morales

Secretaría Electoral

Cinthya Grisel Borrallas González

Secretaría de Vinculación con la Sociedad

Carlos Martín Coutiño Rodríguez

Secretaría de Asuntos Jurídicos

Ruperto Hernández Pereyra

Dirección de Afiliación

Guadalupe Gómez Barrientos

Secretaría Municipal de Acción Juvenil

Silvana Pamela Dávila Hernández

Secretaría de Promoción Política de la Mujer

Sofía Becerra Ruiz

Secretaría de Cultura y Deporte

Guillermo Zárate López

Secretaría de Comunicación y Acción Digital

José Francisco Álvarez Ventura

Integrantes del Comité

Irma Berenice Maldonado Juárez

Rosalino Maldonado Pérez