Pantallas y malas posturas: la vida frente al escritorio

El uso constante de teléfonos celulares y computadoras, sumado a largas jornadas laborales frente al escritorio, se ha convertido en un factor de riesgo para la salud postural, al generar alteraciones que pueden derivar en dolor crónico, rigidez muscular y desviaciones de la columna vertebral.

De acuerdo con Martha Ramírez Melchor, fisioterapeuta, mantener durante horas una posición rígida frente a las pantallas favorece una curvatura anormal en la parte alta de la espalda y el cuello, conocida popularmente como “joroba” o “torso de camello”, y que en términos médicos puede relacionarse con escoliosis o desviaciones escolióticas.

Padecimiento

“Es una pequeña jorobita que provoca mucho dolor y tensión muscular en la zona de hombros y cuello; además genera irritabilidad, enojo, estrés y cansancio. Incluso, a nivel estético, el paciente se siente incómodo y adopta malas posturas que agravan el problema”, explicó.

Advirtió que esta tensión acumulada no solo se manifiesta como dolor muscular, sino que puede desencadenar migrañas, dolores de cabeza constantes e incluso náuseas en los casos más severos.

Asimismo, alertó que una mala curvatura de la columna, sostenida en el tiempo, puede derivar en padecimientos más graves como hernias discales, radiculopatías, lesiones medulares y debilidad muscular significativa.

Ante este panorama, la fisioterapeuta señaló que algunos correctores posturales pueden ser una opción de apoyo, aunque descartó aquellos que cuentan con varillas rígidas, ya que suelen generar mayor tensión muscular y posibles complicaciones.

Uso de fajas

En su lugar, recomendó el uso de fajas pectorales que ayuden a elevar los hombros y abrir el pecho, siempre como complemento de la actividad física y la corrección consciente de la postura.

“No todos los correctores son recomendables. Los que tienen varillas suelen ser demasiado rígidos; en cambio, las fajas pectorales que traccionan, sacan pecho y levantan hombros pueden ofrecer una mejor alternativa, aunque la adaptación no es sencilla si no se acompaña de ejercicio”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado a la población a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar la postura, realizar pausas activas, fortalecer la musculatura y acudir con profesionales de la salud ante los primeros síntomas, con el fin de evitar que un mal hábito cotidiano se convierta en un problema crónico.