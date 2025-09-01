Pantelhó realiza elecciones en paz

En un ambiente de tranquilidad, los ciudadanos del municipio de Pentelhó participaron este domingo en las elecciones extraordinarias para elegir a los diez integrantes del Ayuntamiento.

Las votaciones se realizan en medio de la presencia de cientos de elementos de las fuerzas de seguridad, federales y estatales, desplegados en este municipio de los Altos de Chiapas, además de que se realizaron sobrevuelos con el helicóptero black hawk, para brindar seguridad a la población.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), informó que como estaba previsto a las ocho de la mañana fueron instaladas sin incidentes en el municipio las 28 casillas.

En el parque Central, donde fueron colocadas algunas las casillas, se observó la presencia de varios cientos de personas haciendo fila desde temprano hasta después del mediodía para sufragar.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que el listado nominal está conformado por 15 mil 256 ciudadanos.

En las elecciones de este domingo participaron Julio Pérez Pérez, registrado como candidato a alcalde por el partido Redes Sociales Progresistas (respaldado por el grupo de autodefensas El Machete); Tania Liliana Martínez Martínez, por Morena (apoyada por el llamado grupo de Los Herrera) y Alberto González Sántiz, por Movimiento Ciudadano.

Las últimas elecciones en ese municipio de los Altos de Chiapas se realizaron en 2021, pero las autoridades electas en esa ocasión no pudieron tomar posesión, debido a la irrupción de El Machete, que tomó la alcaldía y el control de la cabecera municipal. Los comicios ordinarios del 1º de junio y extraordinarios del 25 de agosto de 2024 se suspendieron a causa de la violencia.

Durante el período de 2021 a 2024 gobernó un concejo municipal afín a El Machete, y desde el 1º de octubre pasado gobierna un concejo integrado por familiares y personas cercanas a Los Herrera.

Un poblador que pidió el anonimato opinó que “como ciudadano de Pantelhó me parece bien que se hayan realizado las elecciones, porque así ya no estamos dudando de qué forma se constituyó el concejo municipal. En cambio, así, conforme a votación, sabemos en realidad y se evita uno de problemas”.Agregó: “Aunque no tengamos problemas, como ciudadanos de este municipio también tememos por nuestra vida. Ya no queremos más problemas, pero así como se están llevando a cabo ahora las elecciones, está perfecto, es una buena opción del gobierno, y todo está en paz y saliendo bien”.

Destacó que “como nunca está participando la gente en las votaciones, pero es por el cambio que queremos en el pueblo. Hay mucho interés por lo que hemos vivido”.

El hombre insistió en que “era necesario que hubiera votaciones, porque así el que gane ya sabe que es conforme a votación y quedan contentos. Creo que ya no habrá más problemas y eso es lo que queremos aquí en el pueblo”.