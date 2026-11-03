Panteones generan hasta 120 toneladas de basura

La acumulación de residuos en los panteones de Tuxtla Gutiérrez se convirtió en uno de los principales retos de limpieza durante las celebraciones del Día de Muertos. Hasta el mediodía del 2 de noviembre, se recolectaron alrededor de 80 toneladas de basura en los cementerios San Marcos y Municipal, mientras que las autoridades destacaron una cifra final de alrededor de 100 y 120 toneladas al concluir el operativo.

Entre los desechos que más se encontraron en los pasillos y espacios de descanso destacan flores marchitas, envases de refrescos, platos de unicel y vasos desechables, productos utilizados por las familias durante las visitas a sus seres queridos.

Limpieza

María José Martínez, integrante de una cuadrilla de limpieza, explicó que las labores se mantuvieron de manera permanente para evitar que los residuos se acumulen en las instalaciones.

“Hasta las 12 de la noche. La basura es demasiada y estamos aquí para que no se junte”, comentó.

Detalló que las cuadrillas se distribuyeron en diferentes puntos de los panteones y trabajaron en turnos de ocho horas, con el propósito de mantener las áreas limpias durante la jornada.

Una vez que las bolsas se llenan, son trasladadas a los centros de acopio, donde los camiones recolectores las retiran para evitar que permanezcan acumuladas en los cementerios.

Cuadrillas

De acuerdo con los datos del operativo municipal, alrededor de 150 trabajadores de Servicios Municipales participaron en las labores de limpieza de los cuatro panteones principales y los espacios ubicados en las distintas localidades de la capital.

La recolección se realizó de manera simultánea a las visitas de las familias, por lo que el personal mantuvo despejados los pasillos y las áreas comunes.

En cuanto a la afluencia, Protección Civil Municipal reportó que, durante el corte hasta el mediodía de este 2 de noviembre, cerca de 15 mil personas habían acudido al Panteón Municipal, con lo que el acumulado de visitantes a los siete cementerios superó las 120 mil personas.