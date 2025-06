Panteones, memoria colectiva de los pueblos: Herrera

Los panteones no sólo son la memoria colectiva de los pueblos sino que en ellos se encuentra mucha arquitectura, convirtiéndose en zonas de monumentos y en escuelas de estilos arquitectónicos, afirmó Ethel Herrera Moreno, presidenta de la agrupación Amigos Protectores del Panteón de Dolores y coordinadora del Comité Científico de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos-México).

Dijo: “Uno de los panteones más espectaculares en México es el del Tepeyac porque está en el cerro donde se apareció la virgen de Guadalupe. Es el único que conozco que está en plataformas. Se me hace muy bonito porque es paisajístico y tiene muchos valores como todos que son patrimoniales”.

Entrevistada en San Cristóbal, la experta en el tema señaló que existen cementerios que “no están muy bonitos, pero la gente dice: es importante mi panteón. Yo les digo que es la memoria colectiva del pueblo, la identidad de ustedes y con eso es más que suficiente, aunque no sea hermosísimo”.

Expresó que el panteón español y el francés de la Piedad que se encuentran en la Ciudad de México, “tienen monumentos que son espectaculares, pero como todos, algunos están abandonados”.

Enfatizó: “Hay mucha arquitectura en los panteones. Yo hice mi tesis doctoral sobre el panteón francés de La Piedad que es una escuela de estilos arquitectónicos porque hay de todos, desde neogótico, neoclásico hasta los modernos como art nouveau”.

¿Por qué le gusta el tema de panteones?

-Yo empecé en 1993 porque el coordinador nacional de monumentos históricos de entonces, Salvador Aceves, me encargó hacer el proyecto de declaratoria que se hace en el instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en la subdirección de catálogos, en la que estoy, y ahí hice el proyecto. Sólo hay dos panteones que están declarados monumentos a nivel nacional: el de San Fernando de la Ciudad de México y el de Xalapa de Enríquez, pero los dos están inactivos en cuanto a nuevos enterramientos, aunque están abiertos.

¿No le da miedo hablar de panteones y de la muerte?

-No. Al contrario, me entusiasma ver esos grandes monumentos y panteones como Mixquic que es popular, tiene arquitectura popular. No podemos decir que hay un gran monumento, pero ve uno las costumbres de la gente.