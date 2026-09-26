Paquete Económico 2027, todo un reto

Rubén Antonio Zuarth Esquinca, presidente del CDE del PRI en Chiapas, dijo que es necesario analizar a conciencia el Presupuesto 2027, pues se corre el riesgo de incrementar los compromisos financieros del país sin resolver sus necesidades prioritarias.

Los Criterios Generales de Política Económica proyectan que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) llegue a 55 por ciento del PIB en 2027. Por separado, la deuda pública superaría los 21 billones de pesos.

Zuarth Esquinca remarcó que ambos conceptos no son equivalentes. El SHRFSP es una medida más amplia de las obligaciones financieras del sector público, mientras que la deuda pública corresponde a los pasivos financieros contratados. “Lo importante es que México enfrenta mayores compromisos y requiere disciplina en el manejo de los recursos”, señaló.

También puso bajo la lupa las estimaciones de ingresos. El Gobierno proyecta recaudar más de 6.2 billones de pesos, sin nuevos impuestos, mediante medidas contra la evasión y mayor recaudación del IEPS. Tan solo por las gasolinas estima obtener más de 538 mil millones de pesos.

El presidente del PRI en Chiapas cuestionó además las prioridades del gasto. El proyecto contempla 21 mil 214 millones de pesos para obras como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y Mundo Maya, que acumularían más de 244 mil millones de pesos, mientras seguridad, hospitales y carreteras enfrentan necesidades pendientes.