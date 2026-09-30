Para construir se debe tener director responsable de obra

Antes de iniciar una construcción en Tuxtla Gutiérrez es importante contar con un director responsable de obra (DRO) acreditado y con registro vigente, ya que este profesional asume la responsabilidad técnica de verificar que el proyecto y la ejecución de los trabajos se desarrollen conforme a la normatividad aplicable.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el DRO es el profesional encargado de revisar y supervisar que un proyecto cumpla con los reglamentos, normas y disposiciones correspondientes.

Entre sus funciones se encuentra verificar que la construcción se ejecute conforme al proyecto autorizado, dar seguimiento a los trabajos mediante las visitas y registros que correspondan en la bitácora y comprobar que la obra cumpla con las condiciones de seguridad establecidas.

Asimismo, dependiendo de las características del proyecto, el director responsable de obra debe coordinar o considerar la participación de corresponsables de obra cuando sea necesario.

La dependencia municipal hizo énfasis en una diferencia importante para quienes planean construir: el DRO no es quien otorga la licencia de construcción.

La autorización corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, mientras que el director responsable de obra asume la responsabilidad profesional relacionada con la supervisión y cumplimiento técnico de los trabajos.

Por ello, el Ayuntamiento recomendó a la población verificar que el profesional que contrate cuente con la acreditación correspondiente y tenga su registro vigente antes de iniciar una obra.

La ciudadanía puede consultar el Padrón de Directores Responsables de Obra del municipio para verificar la información del profesional que pretende contratar.