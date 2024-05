Para mí no hay Día de las Madres: Estela

“Para mí no hay celebración del Día de las Madres porque me falta un pedazo de mi corazón”, afirmó Estela Mauricio Hernández, madre de Cristián Hernández Mauricio, de 31 años, desaparecido en Sonora en el 2021, cuando pretendía viajar a los Estados Unidos para buscar trabajo.

“Se fue de migrante, pero se le terminó el agua y el alimento; caminó cinco días, se enfermó, y desde ahí nada sabemos de mi hijo; no sabemos qué pasó con él. Iba con un ‘pollero’, pero ya no me dieron respuesta”, compartió al ser entrevistada.

Mauricio Hernández participó en la marcha que se llevó a cabo este viernes en San Cristóbal, en la que unas 30 personas exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que busquen a hombres y mujeres desaparecidos en distintos lugares.

La manifestación comenzó en el barrio de Guadalupe y concluyó en el Parque Central de la ciudad coleta. “¡Seguiremos buscando hasta encontrarlos!”, “¡Las madres no se rinden, las madres no se van, porque les faltan sus hijos y los salen a buscar!”, “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, corearon las personas manifestantes.

“Yo necesito saber si está vivo o está muerto. Aunque sea el cadáver, debo de ver; somos madres y necesitamos saber algo de nuestros hijos desaparecidos. Somos muchos en todo el país. El Gobierno Federal y Estatal nada hacen para que aparezcan, cuando menos que hagan una búsqueda”, comentó Estela.

Originaria de la localidad de Tziscao, en el municipio de La Trinitaria, manifestó que su hijo “se fue a buscar trabajo por necesidad, porque el en pueblo donde vivimos (junto a los turísticos Lagos de Montebello) no hay trabajo y quiso salir; tiene a su esposa y un hijo de seis años; mi nuera está conmigo… ella tampoco pierde la esperanza y la fe de que va a volver”.

Afirmó que para ella “no hay celebración del Día de las Madres. Tal vez muchas madres celebran con sus familias contentas y felices, pero a mí me falta un pedazo de mi corazón que se llama Cristián Hernández; quiero saber dónde se quedó, pero que sean las autoridades que lo busquen y a los demás desparecidos también”.

La mujer, de 52 años y que tiene tres hijos más, aseguró que seguirá luchando hasta encontrar a Cristián, el segundo de sus cuatro hijos.

“Hoy que es 10 de mayo, podríamos estar en nuestros hogares, pero nos nació venir a protestar porque a todas las mamás que estamos aquí nos hace falta un pedazo de nuestro corazón, que son nuestros hijos desaparecidos”, exclamó la mujer a quien acompañaron su hija mayor y su esposo.