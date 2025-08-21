Para nosotros, ustedes son lo más importante

Con el objetivo de fomentar la prevención entre los más pequeños, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través del voluntariado Aliadas por la Paz y la Seguridad del Pueblo, llevó a cabo la actividad “Pequeños Guardias de la Seguridad del Pueblo”, dirigida a niñas, niños y adolescentes del albergue DIF Chiapas.

El evento fue realizado en el domo de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (Useps), donde las y los menores fueron recibidos con actividades didácticas, donde participaron en una jornada de Educación Vial, que incluyó un circuito vial, recorridos en Go Karts y actividades lúdicas orientadas a promover el respeto a las normas de tránsito y de una cultura responsable.

Los adolescentes asistieron a una charla impartida por el Área Psicológica de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, enfocada en los retos de la adolescencia y la toma de decisiones responsables.

Posteriormente, ambos grupos disfrutaron de un refrigerio y se unieron para presenciar una amena presentación de payasos con sketch sobre valores, así como una función de teatro guiñol, actividades que reforzaron de forma lúdica el mensaje de convivencia, respeto y seguridad.

También pudieron conocer el helicóptero Black Hawk, en donde les explicaron su función y resolvieron sus dudas, además de ingresar al mismo. Después, pudieron convivir con la Unidad Canina donde aprendieron la importancia de los binomios caninos en cuestión de seguridad y rescate.