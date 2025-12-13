Para que haya paz se necesita libertad de expresión

Periodistas de Tapachula se sumaron a la celebración de fe y devoción a la Virgen de Guadalupe con la peregrinación número 28.

El obispo de la diócesis de La Perla del Soconusco, Luis Manuel López Alfaro, celebró la misa y en su mensaje señaló el gusto por la presencia de los comunicadores.

En el acto hizo un llamado a las autoridades para que siempre haya libertad de expresión y enfatizó que solo es posible que haya paz donde hay verdad y que esta es una tarea de este gremio.

Tras la celebración de la eucaristía, dijo que se ha señalado que a los periodistas se les paga para que les instruyan que sí o no poner en una información. “Eso marca cierta tendencia y que ya no sea tan veraz; mi petición es que dentro de los límites tengan informado al pueblo porque en la actualidad un problema grave es la desinformación, la apariencia y la simulación que no ayuda a construir una paz”, expresó.

Abusos

Asimismo, abordó otros temas como el abuso de autoridad; indicó que a todos los servidores públicos en un momento les gana la tentación que, en vez de servir, se sirven de los demás o abusan de la corrupción que sigue siendo un problema muy grave en todo México.

Por ello indicó que estas fiestas religiosas deben ayudarnos a construir un México donde podamos vivir como hermanos, convivir en paz y en la que todos junto, con nuestras familias y comunidades se logre la paz que tanto anhelamos.

Una casita

Monseñor Luis Manuel López Alfaro expuso que lo que pidió la Virgen María fue un templo, una casita y esa casita somos los mexicanos.

“Claro en el lugar desde donde esté cada uno es responsable de qué exista esta hermandad y el gobierno debe ser la autoridad, aunque cuando falta autoridad o no hay autoridad se dan todos los males aquí en Chiapas, ya vivimos, porque en el pasado había un vacío de autoridad tremendo y sufrimos cuando la gente con armas estaba sometiendo a la población y estaban gobernando”, expresó.

Por ello pidió a la autoridad a tomar su papel y defender al pueblo, “que lo cuide y nosotros colaborar con nuestra tarea, pero cuando nos hacemos a un lado y dejamos que otros hagan lo que quieran no va a haber paz, por eso nuevamente reiteró el llamado a la autoridad que escuche y defienda al pueblo”.