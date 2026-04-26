Parachicos celebra a las infancias

Con casi tres décadas de tradición, el evento infantil organizado por el periódico Cuarto Poder celebró a niñas y niños con actividades recreativas, lectura y sorpresas, en una jornada llena de emoción, convivencia familiar y premios.

Desde el mediodía, el bullicio infantil comenzó a llenar las instalaciones de Plaza Galerías, al poniente de la ciudad.

Poco a poco, niñas y niños tomados de la mano de sus madres y padres, fueron llegando emocionados para ser parte de una nueva edición de Parachicos, el cual en esta ocasión estuvo acompañado del lema “pequeños lectores, grandes héroes”.

Se trata de una iniciativa que, a lo largo de 29 años, se ha consolidado como una de las celebraciones más entrañables para la infancia en la capital chiapaneca.

Staff

A las 12:00 en punto, el staff ya afinaba los últimos detalles: bocinas listas, espacio limpio y cámaras preparadas para capturar cada instante.

Minutos después comenzaron a llegar los primeros asistentes. La fila creció rápidamente, los rostros reflejaban ilusión, sobre todo cuando apareció “Sebastián”, el personaje inspirado en los tradicionales parachicos, con quien los pequeños no dudaron en tomarse fotografías.

“Mi hija estaba contando los días para venir. Le encanta leer y también los payasos, así que esto es perfecto para ella”, compartió Marisela López, madre de familia.

El evento, organizado por el periódico Cuarto Poder, tuvo sus orígenes en abril de 1997.

Hoy, a casi tres décadas de su creación, mantiene el objetivo de fomentar la lectura entre niñas y niños, combinando entretenimiento con aprendizaje.

De la risa al asombro

A las 12:30 del día, los asistentes recibieron sus combos de alimentos con palomitas incluidas, antes de ingresar a la sala. El ambiente ya estaba cargado de emoción.

“Lo que más me gustó fue cuando nos dieron palomitas y me tomé foto con Sebastián”, dijo Emiliano, de 8 años.

Minutos después, el equipo organizador dio la bienvenida oficial, agradeciendo el respaldo de aliados.

También se reconoció el impulso de la directora de información y comercialización, Ana María de la Cruz Morales, por mantener viva esta tradición.

Show de payasos

A la 1:00 de la tarde, la sala se transformó en un escenario de risas con la aparición del show de payasos “Gusanito” que, entre dinámicas y juegos, lograron que chicos y grandes soltaran carcajadas.

Fue un momento de conexión colectiva, donde el entretenimiento rompió cualquier barrera generacional.

“Me gustaron los chistes y cuando nos hicieron participar. Me dio risa todo”, comentó Valeria, de 9 años.

Cine, imaginación y aventura

Tras el espectáculo, llegó uno de los momentos más esperados: la proyección especial de Super Mario Galaxy.

Durante más de una hora, las niñas y niños se sumergieron en un universo de aventuras, donde la imaginación fue la protagonista.

Al concluir la función, cerca de las 2:40 de la tarde, las y los pequeños salieron de la sala en fila, donde recibieron bolsas con dulces, libros y suplementos infantiles, reforzando el objetivo central del evento: acercarlos al hábito de la lectura.

Las sorpresas no pararon

Mediante una dinámica de rifa, algunas y algunos asistentes resultaron ganadores de premios especiales.

“Cuando vi la bici, dije: tiene que ser mía”, contó Diego, de 10 años.

Una tarde que deja huella

Entre risas, abrazos y despedidas, la jornada llegó a su fin, dejando en cada niño una experiencia memorable.

Más allá de los regalos, el verdadero valor del evento radicó en los momentos compartidos y en el impulso a la imaginación y la lectura.

Así, “Parachicos: pequeños lectores, grandes héroes” fue puente entre la diversión y el aprendizaje, recordando que cada historia leída puede ser el inicio de una gran aventura.