Paralizan actividades por saturación de ruta

Choferes del transporte público de las rutas Indeco-Cebadilla y Los Cocos, al sur de Tapachula, paralizaron actividades la mañana de este jueves para exigir a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del Estado que ya no otorgue más permisos en esa ruta que se ha saturado y ya no sacan ni para pagar las cuentas del día a los concesionarios.

Denunciaron que los “pulpos” -dueños de concesiones- buscan incrementar el número de unidades en diversas rutas, lo cual vendría a afectar aún más su precaria economía.

A esto se suma la supuesta circulación de combis irregulares, pero toleradas por las autoridades, generando una competencia desleal y un desorden en el transporte público.

Por ese motivo, decidieron suspender el servicio durante unas dos horas para exigir la intervención del gobierno del estado y de la Secretaría de Movilidad y Transporte para que realicen estudios técnicos que les darán la realidad de cada ruta, considerando la demanda de los usuarios.

Los choferes insistieron en que no se permita sobrecargar de unidades como lo pretenden los concesionarios.

Después de dialogar con enviados de la Secretaría General de Gobierno, que se comprometieron a atender la problemática, decidieron reiniciar sus actividades normales.