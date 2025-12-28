Paran construcción de tren por falta de pago a empleados

En demanda del pago de mes y medio de salario, trabajadores que participan en la construcción del Tren Interoceánico paralizaron labores este sábado.

Denunciaron que la empresa constructora Grupo INDI, se ha negado a cubrirles los pagos quincenales y las horas extras trabajadas, mismas que no les han sido cubiertas.

Más de 20 empleados ubicados en la zona del tramo dos Viaducto Elevado, a la altura del fraccionamiento Torrecillas de Huixtla, iniciaron el paro y advirtieron que no trabajarán hasta que se les pague.

Indicaron que la empresa constructora es contratada por la Secretaría de Marina-Armada de México, la cual está incumpliendo con el contrato laboral y con la Ley Federal del Trabajo, poniendo a los trabajadores en una situación crítica.

Los obreros lamentaron que constantemente se presenten este tipo de situaciones, lo que propicia que se atrase la obra de la Línea K.

Ellos se dedican a la instalación de durmientes y equipamiento, tendido de base, suministro y colocación de materiales y coordinación de cuadrillas técnicas, que repercute en afectaciones de tiempos de entrega de los diversos tramos.