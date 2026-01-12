Parcelas de la región se encuentran secas

La primera sequía del año ya se está resintiendo, lo que ha comenzado a generar preocupación entre los ganaderos de la región, afirmaron un grupo de hombres del campo en voz de Bernardo Solís Maldonado.

Comentaron que apenas van unos días del mes de enero y la mayoría de las parcelas se encuentran con escaso zacate debido a que se han registrado diversos incendios en algunas terrenos; además, los calores han provocado resequedad en la tierra.

Indicaron que Tonalá es un municipio donde la ganadería es un referente, sin embargo, en 110 ejidos se ha reportado que la crisis ya amenaza con sentirse porque hay parcelas donde se ve más tierra que zacate.

De está manera, se informó que los ejidos que más escasez de zacate tienen son: El Terrero, Ignacio Ramírez, Ocotal, Juan Sabines, Unión y Progreso, Piedritas, San Andrés, Mojarras, Altamira, La Polka entre otras.