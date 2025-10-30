Parchan a medias la calle principal de Cacahoatán

En algunos tramos de la vía federal en la zona urbana de Cacahoatán, el Ayuntamiento está parchando algunas partes de la carretera, mientras en el resto del municipio los trabajos de rehabilitación siguen en el olvido.

La vía en la que trabaja el ayuntamiento es la calle principal, desde la entrada donde está el arco conocido como la “Herradura” hasta la salida a Unión Juárez.

Aunque la estructura principal de la vía es de asfalto, la reparación la están realizando con cemento, aunque muchos señalan que no se cumple con las normativas de grosor para asegurar que los trabajos tengan larga duración.

Falta de señalamientos

Comentan que además no hay señalamientos que indiquen el trabajo que se realiza y muchos de los automovilistas caen en los hoyos que están a la espera del concreto para ser rellenados.

En un recorrido por la zona se constató que algunos tramos ya recibieron una “parchada” con lo que se aminorara el mal estado del asfalto, mientras que otros lucen prácticamente intransitables y los vehículos tienen que circular a vuelta de rueda.

Vecinos dicen que urge que el Ayuntamiento haga algo en las demás calles. Todo Cacahoatán requiere atención urgente, señaló otro de los vecinos que vive cerca de la zona urbana, ya que existe la promesa del alcalde que las