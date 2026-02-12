Pareja adulta mayor recupera vivienda

Una pareja de adultos mayores que habían sido despojados de su vivienda, lograron recuperarla gracias a la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la organización Mujeres en Movimiento.

Doña Asunción Pérez Mejía y su esposo que se encuentra en silla de ruedas debido a una enfermedad, recibieron las llaves de la casa e iniciaron a acondicionarla, después de ocho años de haber sido despojados de la misma.

Desde entonces iniciaron el proceso legal, pero debido a que no saben leer ni escribir, no les hacían caso y no había avances, hecho por el que la presidenta de la organización Mujeres en Movimiento, Isabel Pérez Hernández, intervino para ayudar a la pareja y después de realizar algunas manifestaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) retomó el caso y le dio una solución jurídica definitiva.

Justicia

Por ello, agradecieron al fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca y al fiscal de Distrito, Juan Daniel Cerrillo Huerta, estableciendo que “en la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se hace justicia”.

Quienes se encontraban posesionados de la casa fueron notificados y abandonaron la misma, por lo que con la presencia de una agente del Ministerio Público (MP) se realizó la entrega de la misma a sus verdaderos propietarios.

La resolución favorable permitió restituir sus derechos sobre la propiedad, brindando certeza jurídica a una familia que se encontraba en situación vulnerable.

Apuntaron que con ello no solamente recuperan su patrimonio, sino también la tranquilidad después de varios años de lucha legal.