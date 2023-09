Paridad de género debe ser focalizada

Dania Ravel Cuevas, consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), comentó que es preocupante que no se está focalizando el principio de paridad de género en las acciones afirmativas aprobadas por este organismo federal para el registro de las candidaturas al Congreso de la Unión; por ejemplo, para las candidaturas indígenas en las próximas elecciones.

Durante su participación en el foro “Acciones afirmativas para una democracia inclusiva”, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), indicó que el tema causó un debate para las elecciones de 2018, porque algunos consejeros consideraban que la cuota de género debía cumplirse de forma general y no focalizada.

Sin embargo, en su perspectiva, esto es negativo porque en la visión de otros aun cuando se postulen más hombres que mujeres indígenas, se estaría cumpliendo con el principio de paridad; de esa forma no se tendría una perspectiva interseccional, porque se estaría excluyendo a las mujeres indígenas, que son las más susceptibles a que no se les respeten sus derechos.

Para las elecciones de 2024 no se está estableciendo este criterio. Eso va dar pauta que las personas más discriminadas, como las mujeres con discapacidad o afromexicanas, no sean postuladas, y se pretenda cumplir con el principio de paridad en el resto de las postulaciones que no pertenecen a estos grupos vulnerables.

Otra situación es que no hay un reconocimiento a los distritos indígenas, lo cual “en entidades como Chiapas me parece algo muy grave”. Lo que se estableció es que se pueden postular por los partidos políticos en cualquiera de los 300 distritos que se divide el país a personas indígenas.

Esto traerá como consecuencia tener a personas indígenas y no indígenas compitiendo entre sí, con la posibilidad de que en todos los casos lleguen las personas no indígenas, teniendo a menos personas indígenas de las que ya se había tenido, derivado de la elección de 2021.

Hay 30 lugares reservados para personas indígenas y 20 para otros grupos en situación de discriminación, en estos tienen que entrar las personas de la diversidad sexual, con discapacidad, afromexicanas, migrantes y ahora de bajos recursos.