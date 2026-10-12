Paridad en Chiapas, a prueba

La reforma electoral de paridad efectiva aprobada recientemente por el Congreso del Estado de Chiapas busca garantizar que al menos 62 de los 124 municipios del estado sean gobernados por mujeres, una medida aprobada que ahora enfrenta una impugnación del Partido Acción Nacional (PAN).

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar confirmó el 8 de octubre que su gobierno defenderá el proyecto en el ámbito político, mientras el Poder Legislativo lo hará desde la parte jurídica.

La impugnación del PAN a dicha reforma, desató un debate sobre su constitucionalidad y su viabilidad en un estado con alta dispersión geográfica y comunidades indígenas.

124 municipios, menos de 30 alcaldesas

El panorama actual de la poca participación de las mujeres al frente de los ayuntamientos en Chiapas en el 2024, año en el que se realizaron elecciones, fue de 22 victorias de las 124 alcaldías.

La cifra de presidentas municipales subió a 28, pero ob edeció a un contexto político en el que el Congreso tomó la decisión de nombrarlas en Frontera Comalapa, Bella Vista, Jiquipilas, Cintalapa, Ocozocoautla y recientemente Suchiapa.

Al observar el mapa electoral, se puede ver que los conocidos municipios “importantes”, basados en temas económicos, de mayor población y de impacto político, son gobernados por varones como: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y hasta Comitán.

Mujeres trans, ¿también pueden ser votadas?

Para hablar de paridad y una verdadera inclusión en la democracia también es importante abordar qué dice la nueva ley sobre las mujeres trans, un grupo minoritario históricamente relegado y discriminado, con poco acceso a servicios, educación, salud, y mucho menos en cuestiones políticas.

La reforma en materia de paridad de género no incluye menciones explícitas sobre las mujeres trans, ni regula su participación política bajo esta categoría; se enfoca estrictamente en garantizar que el 50 por ciento de las planillas y de las presidencias municipales de los 124 municipios del estado sean ocupadas por mujeres.

Sin embargo, la reforma al Código Civil, aprobada previamente el 30 de junio de 2026, es la que regula jurídicamente la condición de las mujeres trans en el estado y permite modificar legalmente su nombre y el género en sus documentos oficiales mediante un trámite administrativo ante el Registro Civil.

Además, los partidos políticos están obligados a postular candidaturas de la diversidad sexual y de género, incorporando el concepto de autopercepción y el aval de organizaciones de la sociedad civil.

Reforma tiene sustento: rector

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón, dijo que la reforma de paridad efectiva tiene sustento, toda vez que se trata de una acción afirmativa que busca garantizar la participación de las mujeres, que en Chiapas tienen una desventaja política por su condición de género.

El también expresidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y experto en Derecho Electoral, señaló que México y Chiapas están comprometidos por alcanzar la igualdad real y sustantiva, además que a nivel internacional destaca la garantía constitucional por la paridad efectiva.

Por ello en la entidad se busca garantizar la representación política equitativa, pues hasta ahora solamente estaba garantizada la equidad en las candidaturas.

Y es que en Chiapas las mujeres sí están en desventaja por su propia condición de género, por lo que confía, dijo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenga sensibilidad en el tema.

Efectividad dependerá de las mujeres: diputada

La diputada local del PAN, Jovannie Maricela Ibarra, afirmó que lo más importante de la recién aprobada Ley de Paridad en Chiapas es “dar el primer paso”, y que su efectividad dependerá de que las propias mujeres impulsen su aplicación.

Al cuestionarle si la paridad efectiva puede aplicarse al 100 por ciento en un estado con la complejidad de Chiapas, por su dispersión geográfica, su población y sus comunidades indígenas, respondió que el objetivo de la norma es dar oportunidades a las mujeres y que será en el “ir y venir” de la toma de decisiones donde se refleje su cumplimiento.

Señaló que ya existe la ley y la normativa que otorgan las facultades y los derechos, pero consideró que hacerla efectiva debe recaer “más en nosotras que en las autoridades”.

Ibarra explicó que su grupo propone que la paridad efectiva no se limite a las presidencias municipales, sino que se traslade a las representaciones de mayoría en el Congreso local.

Planteó que no sea solo una acción, sino que quede establecida en la norma, algo que, dijo, hoy no ocurre.

La postura de la integrante de la bancada del PAN se dió días antes de hacerse pública la impugnación a la reforma por parte del partido al que milita, lo que resulta contradictorio en sus declaraciones.

Renuncia al PAN tras impugnación

En medio de la polémica, Ana Elisa López Coello, expresidenta del Congreso del Estado por el Partido Acción Nacional (PAN), manifestó su desacuerdo con la decisión de su partido de impugnar la Ley Electoral de Paridad Efectiva impulsada por el gobierno estatal y anunció públicamente su renuncia a dicha fuerza política en la que militó durante más de 20 años.

Señaló que la impugnación violenta una reforma que busca beneficiar la participación política de las mujeres en la entidad y criticó que los órganos de decisión del PAN no fueran informados ni convocados para analizar la medida.

“Yo no estoy de acuerdo con esa impugnación que hizo mi partido porque violenta totalmente esa ley”, declaró.

Cuestionó que Chiapas tenga únicamente 22 alcaldesas elegidas de 124 municipios y defendió el espíritu de la reforma.