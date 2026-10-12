Paridad es deuda histórica con mujeres

La reforma electoral de paridad de género en Chiapas representa una deuda histórica con las mujeres, señaló Candelaria Rodríguez, integrante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare).

Consideró que la apertura a la participación femenina en los ayuntamientos es un hecho sin precedentes, aunque subrayó en la necesidad de vigilar que la paridad sea real y eficiente.

En entrevista, Rodríguez recordó que el derecho de las mujeres a votar y ser votadas cumple más de un siglo, por lo que calificó como histórico que hoy 62 municipios puedan contar con participación femenina garantizada, independientemente de cómo se llevó a cabo el proceso de insaculación.

Explicó que la postura de la red ha sido siempre por la paridad efectiva, es decir, en la realidad, y aunque señaló que no han fijado una postura formal como organización ante la inconstitucionalidad que algunos grupos han planteado, la mayoría coincide en dar la bienvenida a la apertura.

Rodríguez indicó que de manera personal, ha seguido durante años la parte numérica y cuantitativa de la paridad, y consideró que la parte abierta de la reforma permite que las mujeres sigan sumando.

Señaló que existen 38 municipios donde nunca ha habido una mujer presidenta municipal, y mencionó casos como Ocozocoautla, Carranza, Acapetahua y Huixtla, donde quedaron vacíos que podrían ser ocupados por mujeres.

La integrante de Repare reconoció que esta apertura ocasiona inconformidad en la participación masculina, en referencia al patriarcado que no quiere soltar el poder, pero sostuvo que Chiapas puede pasar a la historia no solo por hablar de paridad y alternancia, sino porque es posible abrir más espacios.

Rodríguez apuntó que se trata de la primera elección rumbo al 2027 y que el próximo año podría darse un viraje: si las mujeres quedan en esos 62 municipios y no entran en el resto, el siguiente cambio sería en 2030, por lo que llamó a seguir de cerca las reglas del juego.