Parkinson, complicado de diagnosticar

El diagnóstico del Parkinson es complicado porque en algunos casos la persona empieza con la sintomatología 15 o 20 años antes de que se manifieste, puede iniciar con dolores musculares, problemas del sueño, cansancio, entre otros, que van avanzando conforme pasa el tiempo.

Lo anterior, lo señaló Rosa Elba Hernández Cruz, investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), unidad San Cristóbal de Las Casas, quien también forma parte de una fundación internacional que busca impulsar redes de colaboración entre personas con esta enfermedad.

Sin rango de edad definido

“Hay que tener claro que la enfermedad puede aparecer desde los 60 o 70 años, pero no hay un rango de edad definido. Además, esta es más común en mujeres, por el tema de las hormonas”, dijo la investigadora.

Los síntomas incluyen temblores, rigidez muscular, lentitud de los movimientos (hablar y caminar), problemas de equilibrio y coordinación, pérdida del olfato, alteración del sueño, estreñimiento, entre otros, que se van agudizando conforme esta avanza.

Enfatizó que se debe dar atención a los síntomas y no automedicarse; mientras que para el caso de los jóvenes piden no asociarlo con el envejecimiento, deficiencias de vitaminas, ya que nunca será normal los dolores musculares. Se debe buscar un diagnóstico.

Pérdida de neuronas

El también docente Gerardo Alberto González Figueroa, explicó que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas en una parte del cerebro llamada sustancia negra, que provoca una disminución en la producción de dopamina, un neurotransmisor esencial para el control del movimiento.

Al recibir el diagnóstico generalmente los pacientes se deprimen, les provoca ansiedad, porque representa un cambio total en su vida cotidiana, al igual que para la familia.

Desafortunadamente en las regiones apartadas no hay un acompañamiento para los pacientes y sus familias, “el sector salud no está capacitado para eso, a veces incluso no hay especialistas; hace falta construir más grupos de apoyo ante el cambio radical que representa”, expresaron.