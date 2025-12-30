ParkiTuxtla, un nuevo sistema de parquímetro

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez pondrá en marcha ParkiTuxtla, a partir del 2 de enero 2026, la nueva aplicación oficial para el pago de parquímetros, diseñada para brindar mayor comodidad a las y los ciudadanos. Y lo más importante generará ingresos al Ayuntamiento que se convertirán en acciones en beneficio de la ciudadanía.

Descarga ParkiTuxtla en Google Play o App Store, regístrate con tu número de celular, escanea el código QR del señalamiento o ubica tu zona en el mapa. Registra tu vehículo y selecciona el tiempo de estacionamiento. Todo el proceso se realiza desde el teléfono móvil y sin filas.

Opciones de pago

Ofrece opciones de pago: tarjeta de débito o crédito, saldo dentro de la aplicación y pago en establecimientos autorizados. El sistema operará de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., con tarifa de 7 pesos la hora o 3.50 pesos por 30 minutos.

Tendrás el control total del tiempo de estacionamiento desde el celular y la consulta de historial y comprobantes digitales en cualquier momento.