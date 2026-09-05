Parlamento de Pueblos, un espacio de participación

El Congreso de Chiapas abrió sus puertas para llevar a cabo el “Parlamento de Pueblos Originarios 2026”, en el que brindó un espacio institucional de participación democrática para que todas las comunidades ejerzan su voz y presenten propuestas de desarrollo social, cultural y lingüístico.

Al recibir a las y los diputados por un día, quienes representaron a las diferentes etnias, la diputada Wendy Arlet Hernández Ichin, vicepresidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, destacó su compromiso para presentar iniciativas en beneficio de los pueblos históricamente olvidados, pero que ahora tienen voz en la máxima tribuna del Estado.

En representación de la líder juvenil Yazz Ramírez, Paola Aguilar Hidalgo se dirigió a las y los diputados por un día, señalando que con el Parlamento se da continuidad a un compromiso.

“Sus voces no están aquí para dar un testimonio; sus voces están aquí para que juntas y juntos agarremos y asumamos este liderazgo para la construcción del presente y del futuro de Chiapas. El Lekil Kuxlejal, El buen vivir, no es solo un concepto ancestral, es una ruta política que nos lleva a un desarrollo justo; es de suma importancia que la fuerza de la juventud y la sabiduría de nuestros ancestros se unan para que así podamos garantizar el resguardo de nuestras lenguas, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestros colores y de nuestros sabores”, apuntó.

Objetivo

El objetivo es que, a través de la representación popular, se reconozca el respeto y su derecho a la participación democrática mediante la presentación de sus demandas, planteamientos, propuestas y posicionamientos para el desarrollo social, cultural y lingüístico, con el objetivo de contribuir a la transformación del estado de Chiapas, así como de sus pueblos y comunidades.

Con herramientas como el debate, la argumentación y la oratoria, las y los jóvenes trajeron a la máxima tribuna del estado el liderazgo de sus comunidades.

En esta edición se presentaron jóvenes provenientes de pueblos originarios de Chiapas, quienes compartieron reflexiones, analizaron problemáticas sociales y generaron propuestas en un entorno de aprendizaje y construcción colectiva.

De esta manera, las y los representantes populares presentaron temas relacionados con los pueblos y comunidades originarias de Chiapas, en las siguientes áreas: educación, sociedad, economía, medio ambiente, justicia, lengua, arte y cultura, derechos humanos, prevención social de la violencia, construcción de paz y bienestar social.

En el encuentro, una propuesta de la activista juvenil Yazz Ramírez, participaron las y los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura, Édgar Alejandro Abarca Palma, director del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, dependencia que coordinó -junto al Congreso- el Parlamento, así como representantes de municipios indígenas, activistas y público en general.