Parlamento Juvenil 2026 adoptará un nuevo modelo

Este lunes, en la Sala Mural del Congreso del Estado, la diputada Ana María Solís Ruiz, presidenta de la Comisión de Juventud y Deportes, acompañada por la diputada Andrea Negrón, presentó oficialmente el Parlamento Juvenil 2026, un ejercicio democrático que este año adopta un formato nuevo para acercar a los jóvenes a la vida legislativa real.

“Este parlamento fue pensado con la finalidad de que puedan vivir la vida realmente parlamentaria; no solamente subir a tribuna y decir su postura, sino que puedan tener acercamiento con autoridades, hacer trabajo de cabildeo y trabajo en equipo”, explicó la diputada Solís Ruiz durante el lanzamiento, donde también estuvieron presentes estudiantes y coordinadores de diversas facultades.

Etapas

El nuevo modelo se estructura en tres grandes etapas, precedidas por un taller de formación legislativa. De acuerdo con la convocatoria, cuyas fechas fueron detalladas por las legisladoras, el periodo de registro estará abierto del 29 de mayo al 30 de junio. Los resultados de los 40 jóvenes seleccionados se publicarán el 5 de julio, y el taller de formación legislativa –impartido por el Instituto de la Juventud– se realizará del 10 al 12 de julio.

Mesas de Deliberación (20 de julio): los 40 jóvenes seleccionados se reunirán en el recinto legislativo, divididos en ocho equipos de cinco integrantes, uno por cada eje temático. El objetivo es generar diálogo y construir propuestas iniciales. Como resultado, cada equipo deberá elaborar un anteproyecto de iniciativa legislativa y un anteproyecto de política pública.

Encuentro de Parlamento Abierto Juvenil (27 de agosto): en el marco del Día Internacional de las Juventudes, los participantes se vincularán con autoridades afines a cada eje temático para fortalecer sus propuestas y contrastarlas con la realidad del estado.

“Muchas veces como jóvenes pensamos que podemos cambiar el mundo de un día para otro; hay que saber cuál es nuestra realidad y cómo nuestras propuestas se pueden convertir en realidad”, señaló la diputada Solís.

Sesión de Parlamento Juvenil (25 de septiembre): esta etapa replica el trabajo real del Congreso. Cada grupo presentará las ocho iniciativas de ley y las ocho políticas públicas (16 propuestas en total) que hayan construido colaborativamente.

Se fomentará el análisis, la discusión y la votación informada entre los propios jóvenes.

Ocho ejes temáticos

La convocatoria contempla las siguientes áreas: alfabetización y educación; crecimiento económico y empleo; medio ambiente y sostenibilidad; chiapanequidad; salud y deporte; igualdad de género; participación política; y desarrollo comunitario.

“Tratamos de que fuera un proceso muy fácil, que no les complicara la vida. Queremos que esta sea una experiencia increíble que sume a su trayectoria y sobre todo que su participación pueda tener trascendencia en la vida pública de Chiapas”, enfatizó la diputada Ana María Solís.

Por su parte, la diputada Andrea Negrón destacó el trabajo coordinado y plural. “Este parlamento es un modelo diferente a lo que se ha manejado en años anteriores. Buscamos que las propuestas no queden solo en una iniciativa, sino que se traduzcan en políticas públicas, proyectos y sistemas que realmente aterricen en la población”.