Paro, diabetes y cáncer, las principales causas de muerte

Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos encabezan las causas de muerte en Chiapas durante 2024, según datos preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Estadísticas

Chiapas registró 31 mil 534 defunciones en 2024, según datos preliminares del Inegi. Las enfermedades del corazón encabezan la lista con siete mil 115 casos (tres mil 249 mujeres y tres mil 866 hombres), superando la tasa nacional (156.6 vs. 148.1 por 100 mil habitantes).

La diabetes mellitus ocupa el segundo lugar y cobró la vida de cuatro mil 772 personas, con una incidencia en mujeres 23 % mayor que en hombres, es decir, dos mil 633 féminas fallecidas.

Los tumores malignos con tres mil 673 fallecimientos en el estado, (dos mil siete mujeres y mil 666 hombres) reflejan una alerta en salud femenina; a nivel nacional el cáncer cervicouterino y de mama concentran el 75 % de casos en mujeres mayores de 45 años.

En cuarto lugar, las enfermedades hepáticas (dos mil 408 muertes) afectan principalmente a hombres (65.8 % de los casos), vinculadas al consumo de alcohol en un tercio de los fallecimientos.

Tasa de mortalidad

La tasa bruta de mortalidad en Chiapas (544 por 100 mil habitantes) es la quinta más baja del país, solo superior a Guerrero, Durango y Tlaxcala. Además, en la entidad chiapaneca, el 46.2 % de las muertes ocurrió en el hogar, y el 13.6 % de los fallecidos no recibió atención médica.

En Me´xico, en 2024 se registró un total de 33 mil 241 homicidios. Chiapas apareció en la posición 14 a nivel nacional con un registro de 932 casos.

De los 39 mil 729 accidentes, a nivel nacional, el mayor porcentaje correspondio´ a accidentes de transporte, con 43.0 por ciento. En el estado los accidentes son la quinta causa de muerte en hombres, lo que ha arrebatado la vida de 791 masculinos.