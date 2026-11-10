Paro en el INE alcanza a Chiapas

Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Chiapas, en algunos casos, se sumó a un paro de labores que fue convocado como parte de una serie de demandas que se están solicitando a las autoridades federales.

Gabriela Rojas Martínez, vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Distrital 06 del INE, comentó que en esa sede el personal decidió trabajar bajo protesta.

Contexto

Gamaliel Santos del Carpio, responsable del módulo de la Junta Distrital 06 de INE Chiapas, expuso que parte de la inconformidad está basada en la petición salarial y que haya mejores equipos tecnológicos para mejorar la atención a la población.

Con base en la información compartida por el área de Comunicación Social del INE, el paro de labores se ha concentrado en algunos módulos.

De los 48 que se tienen en la entidad, son 37 los que se fueron a paro laboral, otros siete están trabajando bajo protesta. Hay uno en servicio habitual y tres más con atención parcial.

A las afueras de la Junta Distrital 06 del INE, se puede leer en la lona que el personal está solicitando un incremento salarial.

Peticiones

A las demandas se suman la homologación de periodos vacacionales y los horarios laborales, además de trato justo y la actualización del equipo tecnológico.

Rojas Martínez explicó que las actividades ordinarias del Distrito 06 son de lunes a viernes, de 8:00 am a las 20:00 horas y los sábados de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Hasta el cierre de la información los trabajos fueron los habituales en esa sede que se ubica en Tuxtla Gutiérrez.

“Personalmente y también institucionalmente hay un respeto a la libre manifestación de las y los compañeros de este módulos y de todos los del país”, remarcó la vocal.