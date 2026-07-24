Parque Bonampak será modelo en el Sureste

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta) y la Secretaría de Infraestructura (Seinfra), presentó la Convocatoria Pública para el Diseño, Producción, Traslado y Montaje de Esculturas: Raíces de Chiapas, a instalarse en el nuevo parque Bonampak, en la capital del estado.

La convocatoria expone la apertura para la elaboración de seis esculturas inspiradas en la riqueza cultural de las etnias lacandona y zoque, que formarán parte del parque recreativo Bonampak, que busca integrar un lugar de esparcimiento, deporte e inclusión con las mascotas en un marco de rescate patrimonial de los elementos históricos.

Es innovador

En este marco, Anakaren Gómez Zuart, secretaria de Infraestructura y Angélica Altuzar Constantino, directora general del Coneculta, coincidieron en señalar que el proyecto del representa un rompimiento con la manera habitual de construir, pues se trata de un proyecto innovador, además de consciente del contexto histórico y social de Chiapas.

La convocatoria fue presentada en la obra del parque Bonampak, ubicado sobre el bulevar Belisario Domínguez, a la altura de la conocida Cabeza Maya en Tuxtla Gutiérrez.

El proyecto del parque como la convocatoria fueron ampliamente reconocidos por la sociedad civil y escultores que coincidieron en que el nuevo parque será el abrevadero común de la cultura, artes, historia y esparcimiento en la zona Metropolitana, pero también el modelo a seguir en los procesos constructivos en materia para el Sureste de Mexico.