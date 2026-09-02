Parque Bonampak supera 50 por ciento de avance

Los trabajos de remodelación del parque Bonampak registran un avance superior al 50 por ciento, informó Anakaren Gómez Zuart, secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, quien destacó que ya iniciaron los colados de una de las áreas estructurales que formarán parte del proyecto inmersivo.

La funcionaria explicó que ya concluyó la construcción de la trotapista que rodea el parque, así como la estructura destinada al espacio veterinario. Asimismo, comenzaron los trabajos de colado en la zona inmersiva, donde se colocarán tecnologías y pantallas para conocer las culturas de Chiapas.

Detalló que el acceso principal presenta un avance de 70 por ciento, mientras que también concluyó la renovación de la estructura metálica que dará cobertura a las nuevas representaciones de familias zoques y lacandonas que acompañarán a la Cabeza Maya.

Innovación

Cabe recordar que el proyecto representa un rompimiento con la manera habitual de construir, pues se trata de un modelo innovador, además de consciente del contexto histórico y social de Chiapas.

El parque Bonampak se encuentra ubicado sobre el bulevar Belisario Domínguez, a la altura de la conocida Cabeza Maya, en Tuxtla Gutiérrez, y contempla espacios destinados al deporte, la cultura, el esparcimiento y la convivencia familiar.

Desde su concepción ha sido reconocido por la sociedad civil como el abrevadero común de la cultura, artes, historia y esparcimiento en la zona Metropolitana, pero también el modelo a seguir en los procesos constructivos en materia para el Sureste de Mexico.

Gómez Zuart estimó que los trabajos podrían concluir en noviembre, con la finalidad de que la obra sea inaugurada y puesta en beneficio de la población.

La inversión final se ajustó a 70 millones de pesos, derivado principalmente de la incorporación de la zona inmersiva, así como de la ampliación de espacios deportivos y la instalación de lonas de alta tecnología.